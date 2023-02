E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’assegnazione dei lavori di messa a norma dell’ala ovest di Palazzo Campana di Osimo, secondo il progetto approvato dall’Ufficio speciale della Ricostruzione. Quelle stanze infatti sono lesionate e non visitabili dal sisma del 2016. Il valore complessivo è di cinque milioni e 300mila euro. Un iter piuttosto complesso quello della messa in sicurezza dell’Istituto: il progetto era stato inoltrato, nei mesi scorsi, prima al Comune di Osimo che avrebbe dovuto valutarne la conformità urbanistica, ed il cui parere positivo è stato acquisito nel gennaio del 2022, poi è stato avviato alla Soprintendenza per il controllo del rispetto delle caratteristiche del Palazzo sulla base dei lavori previsti. La pratica, con relativo prospetto economico, è tornata poi all’Ufficio regionale della Ricostruzione che poco prima di Natale ha certificato all’Istituto il via libera.