Palazzo Campana, prorogati i lavori almeno fino a settembre

Si protrarranno ancora i lavori all’istituto Campana per l’istruzione permanente, quelli in corso da mesi ormai, per il recupero post sisma. Un cantiere imponente che restituirà alla città un gioiello fruibile nelle sue parti ma nel frattempo, con buona pace dei residenti, la gru campeggerà ancora almeno fino a settembre e i posti auto rimarranno ridotti. In particolare è stata appena emanata un’ordinanza che obbliga, fino al 16 settembre, il restringimento della carreggiata stradale in piazza Dante, in via Campana e in piazza Sant’Agostino, nei tratti stradali oggetto d’occupazione, e il divieto di transito per i pedoni e per i veicoli di altezza superiore a 3,5 metri nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Dante e l’intersezione con piazza Sant’Agostino. Il rinnovato Consiglio di quartiere di Osimo 1 – versante nord ha già fatto presente alla sindaca: "Per avere un centro storico frequentato e animato è senz’altro positivo e auspicabile vedere tanti eventi per l’estate ma è altrettanto opportuno che l’organizzazione di qualsiasi iniziativa abbia come filo conduttore una connotazione idonea al contesto storico e urbanistico del centro storico, in maniera tale che non si vadano ad aggravare alcuni dei molteplici problemi, tra cui la carenza di parcheggi".