"Palazzo comunale, trasloco difficile Dalla prossima settimana tutto ok"

"Il trasloco del palazzo comunale nei locali di via Gramsci 15, è particolarmente complesso specie per quanto riguarda l’archivio, il Ced, i sistemi di videosorveglianza e tutte le postazioni di lavoro. Ma dalla prossima settimana gli uffici torneranno operativi". Così il sindaco David Grillini in aula sui lavori che dureranno due anni al palazzo comunale. Poi una seconda importante novità sull’organico: "A seguito dei due recenti concorsi sono state finalizzate le assunzioni di due figure ex-categoria C all’ufficio segreteriaaffari generaliprotocollo e all’ufficio Tributi. E’ stata inoltre assunta una persona ex-categoria D che andrà a sostituire la responsabile del settore demografico, segreteria e servizi sociali - Affari generali che presto andrà in pensione. Inoltre è stato rafforzato l’ufficio tecnico con quattro assunzioni a tempo determinato che consentiranno di portare avanti le numerose progettualità riguardanti il sisma e il Pnrr. Il rilancio del nostro Comune passa per l’amministrazione Cambiamenti anche attraverso il rafforzamento e la valorizzazione della "macchina amministrativa", che si è vista "travolta" non solo dalla gestione delle attività ordinarie ma anche dalle conseguenze legate alle emergenze del sisma, della ricostruzione, delle recenti alluvioni, dalle conseguenze del caro energia e degli aumenti dei prezzi, dal costante impegno nelle progettazioni offerte dai vari bandi". Il presidente Roberto Burini inoltre ha informato che "i lavori di messa in opera della fibra ottica da parte della ditta Open Fiber sono stati effettuati e la copertura ora è assicurata in molti punti del nostro territorio comunale".