Palazzo comunale, via ai lavori Intervento da un milione e mezzo

Oramai imminente l’inizio dei lavori di ristrutturazione del palazzo comunale. "Il via ai lavori – spiega il sindaco David Grillini – è previsto per il prossimo mese di settembre ma già nelle settimane a venire verrà aperta l’area del cantiere". La durata dei lavori è stimata "presumibilmente in due anni".

"I lavori alla struttura – aggiunge il primo cittadino – riguarderanno interventi di riparazione danni e miglioramento sismico dell’intero edificio, per riconsegnare alla cittadinanza uno stabile completamente ristrutturato e più sicuro, nel pieno rispetto delle prescrizioni date dalla Soprintendenza. Ricordiamo che tale intervento sarà interamente finanziato con fondi sisma".

L’importo iniziale dei lavori era stato stimato in un milione e 250mila euro.

"Tuttavia – spiega ancora Grillini – nel corso del 2022, a seguito degli aumenti dei costi delle materie prime e dei materiali, il progetto è stato ricalcolato sulla base del nuovo prezziario in vigore. Grazie al dialogo costante con l’ufficio ricostruzione, a fine 2022 l’Amministrazione è riuscita ad ottenere il decreto di approvazione del nuovo quadro economico e la concessione di un contributo pari a un milione e 520mila euro". La ditta aggiudicataria che realizzerà i lavori al palazzo comunale nelle prossime settimane è la ditta Cominio srl, con sede a Roma e "pregressa esperienza in lavori simili".