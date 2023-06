Palazzo degli Anziani, Milena Costantini racconta storie di luoghi e personaggi della città

Primo evento collaterale per la mostra ‘Ancona tra passato e futuro’, organizzata dal Lions Club Ancona Host a Palazzo degli Anziani. Questo pomeriggio (ore 17) nella biblioteca dello storico edifico in piazza Stracca, Milena Costantini racconterà storie di luoghi e personaggi della città ‘assemblati’ da Antonio Luccarini, il quale farà fare ai presenti un ‘petit tour’ di Ancona e dei suoi quartieri, basato sui racconti di celebri visitatori che hanno fatto tappa nel capoluogo marchigiano. La mostra ha come sottotitolo ‘Immagini e ricordi della città attraverso le storie dei suoi quartieri’. L’esposizione si concluderà domenica 25. Orario di visita: da martedì a domenica (ore 10-13 e 17-19). Domani (ore 18) si potrà partecipare a una visita guidata della mostra a cura dei professori Diego Masala e Paola Pacchiarotti.