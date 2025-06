A Palazzo degli Anziani via libera ai lavori per sistemare la Sala Consiglio, ma solo per il primo stralcio. L’adeguamento dei sistemi di illuminazione, acustica e condizionamento dell’aria arriverà in un secondo momento perché ad oggi non ci sono le risorse. Nessuna possibilità, dunque, a stretto giro di posta, di trasferire i lavori del consiglio comunale da Palazzo del Popolo a Palazzo degli Anziani (anche a causa dell’investimento sull’impiantistica voluto dall’attuale presidente Simone Pizzi ed effettuato l’anno scorso). I danni provocati dal sisma del novembre 2022 hanno lasciato solchi profondi nel solaio della grande sala dove, prima del Covid, era stato spostato il consiglio comunale.

L’amministrazione comunale ha in cantiere la soluzione del problema della staticità dell’intero solaio, ma per quanto concerne una serie di adeguamenti strutturali se ne riparlerà quanto meno il prossimo anno.

Intanto ci sono i 250mila euro, garantiti dal ‘Fondo sisma’, per sistemare la parte strutturale e migliorare la parte illuminotecnica. Lavori che sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, quindi ormai vicini all’avvio.

L’approvazione è arrivata con delibera in occasione della prima seduta consiliare dell’anno, il 9 gennaio, quando è arrivata l’approvazione dopo il via libera di giunta.

L’iter è partito subito dopo gli eventi sismici dell’autunno 2022, poi il carteggio è passato dalla vecchia alla nuova amministrazione dopo il voto delle comunale nel maggio del 2023. In questo lasso di tempo sono stati affrontati tutti i passaggi burocratici, a partire dal documento di indirizzo della progettazione, poi dal 2024 è stata la volta dei rilievi laser scanner della volta, la progettazione di fattibilità tecnico-economica e poi la parte esecutiva.

Vista l’occasione di poter inserire delle migliorie alla struttura, tra cui appunto risolvere i grossi problemi, più volte palesati, dalla climatizzazione all’acustica l’amministrazione ha deciso di tracciare una variante approvata dalla giunta la settimana scorsa.

Per questo secondo intervento servirebbero ulteriori risorse che andranno messe a bilancio probabilmente già alla fine di quest’anno. Ricordiamo che prima del terremoto, negli anni precedenti la pandemia, si verificò un grave infortunio sul lavoro, con un addetto che volò dal solaio a terra all’interno della grande sala a causa di un cedimento della pavimentazione.