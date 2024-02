Palazzo del Popolo cerca personale. Piano di assunzioni: entrano in 90

Un piano di assunzioni senza precedenti. È quello che si appresta a varare la giunta guidata dal sindaco Daniele Silvetti. La pianta organica di Palazzo del Popolo è già sottodimensionata e a questo si deve aggiungere una corposa uscita di dipendenti che andranno in pensione: circa cinquanta persone.

Una situazione che renderebbe quasi ingestibile la complessa macchina comunale. Da qui una serie di vertici interni all’amministrazione, per verificare quali sono i settori maggiormente scoperti e trovare le coperture economiche per procedere con le nuove assunzioni. Una cosa sembra certa: tutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Quindi si lavora per i vari bandi grazie ai quali poi si potrà procedere con lo svolgimento delle prove e le future assunzioni.

Parliamo di tecnici, operai, agenti di polizia locale, amministrativi, tutte figure che si troveranno scoperte dopo i pensionamenti o che sono già molto sguarnite.

È uno dei punti più importanti nella tabella di marcia dell’esecutivo Silvetti per rendere l’intera macchina amministrativa in grado di affrontare gli impegni dei prossimi anni: dai lavori pubblici alle manutenzioni, dal turismo alla cultura, sono tanti i nodi che devono essere affrontati. A questo si aggiunge la necessità di una revisione della spesa per dare risposte ad alcuni settori che, al momento, si trovano con fondi ridotti al lumicino. E, per questo, si sta provvedendo a verificare l’andamento delle varie società partecipate per "incassare" la parte spettante e dare ossigeno alle casse.

a. q.