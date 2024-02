Palazzo del Popolo si modernizza. Rivoluzione digitale per il Consiglio: "Ora più democrazia e trasparenza"

Innovazione e trasparenza. Sono queste le principali caratteristiche della rivoluzione digitale applicata alla sala di Palazzo del Popolo dove si tengono le sedute dei Consigli comunali (la prossima proprio stamattina). I lavori di riqualificazione del sistema tecnologico e informatico hanno richiesto alcune settimane, ma adesso la sala consiglio è pronta per entrare nell’era del futuro. Finalmente, grazie alla presidenza di Simone Pizzi, il Comune di Ancona si adegua e si apre a favore dei cittadini che adesso potranno seguire le sedute consiliari e delle commissioni grazie a una qualità assoluta del sistema. Qualità video e audio, ma anche di fruizione. A beneficiarne anche i consiglieri comunali a cui è stato concesso l’uso di un tablet fino al termine della legislatura.

Di fatto sparisce la carta, la vera rivoluzione, e tutto il materiale prodotto dall’assemblea sarà consultabile online. Grazie a questo scatto i consiglieri impossibilitati a seguire i lavori di consigli e commissioni lo potranno fare anche da casa o da un altro luogo, magari in caso di malattia, senza essere costretti a dare forfait. Nuovi i microfoni, il sistema di proiezione, applicati anche due maxi schermi oltre all’immagine centrale sul telone in stile cinematografico. Il lavoro è stato affidato a un’azienda marchigiana, la Civicam di Matelica che ha anche deciso di sponsorizzare il progetto. Alla fine l’appalto si aggira attorno agli 80mila euro, Iva compresa; simbolico il costo dei tablet per i 32 consiglieri, dati in affitto a 1,50 euro al mese: "Questo progetto è necessario per l’adeguamento e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture, materiali e informatiche – spiega il presidente del Consiglio Pizzi, all’incontro era presente anche l’assessore Antonella Andreoli – Inoltre, insieme con il rinnovo degli strumenti dedicati all’attività del consiglio e dei consiglieri contribuisce ad applicare in modo sempre più efficiente il concetto di democrazia, e soprattutto di democrazia digitale, che oggi è sempre di più al centro delle dinamiche di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione. Si tratta, inoltre, di una scelta green, che ci consentirà di ridurre significativamente i flussi cartacei. Il sistema digitale sarà esportabile anche altrove, in particolare nella sala del Palazzo degli Anziani dove il consiglio si trasferirà quando saranno conclusi i lavori di adeguamento".

La Sala è stata dotata di un nuovo sistema di amplificazione, con un diffusore a colonna progettato per la diffusione audio in sale conferenze. Installato un videoproiettore laser e sono state aggiunte tre telecamere con zoom ottico e con puntamento automatico in base al microfono attivato. Per la diretta streaming è stato fornito un software in cloud e, infine, sono stati aggiunti access point con wi-fi per i consiglieri.

Pierfrancesco Curzi