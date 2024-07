Palazzo dell’Anagrafe, lavori quasi completati

Verso il completamento i lavori alla struttura interna della Palazzina dell‘Anagrafe. "I lavori di sistemazione del piazzale 26 settembre 1997 – spiegano dalla giunta - e dell’interno della palazzina dell‘Anagrafe stanno volgendo al termine. Ciò consentirà nelle prossime settimane, auspicabilmente entro la fine dell’estate, di poter usufruire di nuovi uffici a disposizione dei vari settori comunali". In particolare, "si sta valutando la possibilità di strutturare a piano terra uno sportello polifunzionale per i cittadini, migliorando l’accessibilità e la velocità dei servizi offerti agli utenti". Dunque al piano terra potrà essere installato uno sportello di front office dal quale avere risposte su diversi aspetti. "Nel frattempo - aggiungono dalla giunta - sono stati formalmente affidati anche i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016 allo stesso edificio. Come già preannunciato, l’immobile è oggetto di due interventi distinti: il primo riguarda il completamento delle opere interne e del piazzale, mentre il secondo si focalizzerà sulla riparazione delle pareti esterne danneggiate dal sisma del 2016. Dopo la fase progettuale e le procedure di gara, i lavori sono stati assegnati definitivamente all’impresa Rg Costruzioni. Nelle prossime settimane – scandiscono i tempi - sono previsti i primi interventi preparatori per procedere successivamente alla fase operativa, che prevede il montaggio dei ponteggi, la rimozione del rivestimento di mattoncini e la posa della nuova finitura. Questo intervento completerà l’assetto della sede comunale, garantendo spazi più idonei per le attività dell’ente e ottimizzando i servizi offerti. I lavori sulle parti esterne saranno compatibili con la fruibilità degli spazi interni, che a partire dal mese di settembre saranno già operativi con nuovi ambienti e servizi per i cittadini".

"Il nuovo assetto organizzativo della macchina comunale - dichiara il sindaco Daniela Ghergo - sta producendo risultati concreti e visibili, con l’avvio di nuovi cantieri e il completamento di quelli avviati. Fabriano sta cambiando volto e acquisendo maggiore funzionalità, in linea con lo sviluppo di una città che guarda con ambizione a crescere e diventare polo attrattivo delle aree interne". "La riparazione dei danni dell‘immobile dell‘ Anagrafe - aggiunge l‘assessore Lorenzo Vergnetta - è il primo intervento sisma che viene appaltato, a cui seguiranno gli altri. La struttura comunale sta lavorando per restituire alla città un patrimonio edilizio moderno e funzionale alle esigenze del territorio".

Sara Ferreri