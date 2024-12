Palazzo delle Esposizioni: un anno di mostre

Pittura, scultura, grafica e persino satira con un ricco programma di eventi collaterali dedicati anche ai più piccoli. È stato presentato ieri il calendario delle esposizioni, tutte a ingresso libero, che la Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca Sviluppo anche nel 2025 dedicheranno agli artisti del nostro territorio e ai grandi nomi del panorama italiano e internazionale. A chiudere il 2024 la mostra "La pittura contemporanea di Sandra Rigali e Luca Paparo incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuor?", a cura di Riccarda Bernacchi, che sarà inaugurata il 6 dicembre alle 17.

Il programma delle mostre, che saranno allestite tutte a Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, è stato presentato da Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo insieme alla consigliera di amministrazione della FLS e referente per la programmazione delle mostre, Elena Cosimini, e alla referente progetti su Lucca per Artebambini, Irene Ferrarese. Tra gli eventi collaterali, oltre agli incontri con gli artisti e i curatori, anche visite guidate organizzate per le famiglie e laboratori per bambini. Un modo, questo, non solo per rendere i musei luoghi più attrattivi e "familiari" per i più piccoli, ma anche per incentivare i bambini a tornare.

"La mostra che inaugureremo venerdì conclude l’anno Pucciniano attraverso l’interpretazione di due artisti del nostro territorio - ha commentato Palestini - Una missione fondamentale della nostra Fondazione sulla quale si base gran parte del calendario del 2025. In programma, infatti, tanti artisti della nostra Provincia che ricordano alcune grandi figure del passato".

Ad aprire il nuovo anno la mostra "Guglielmo Petroni. Il segno e la parola" curata da Alessandra Trabucchi e Giovanni Ricci (25 gennaio – 16 marzo). A seguire, Palazzo delle Esposizioni ospiterà "Giulia Santarini, scultrice" (2 febbraio – 2 marzo). Nove opere, pensate, realizzate solo con materiali di recupero. Dall’8 marzo al 30 marzo sarà invece il turno di "Spazio 23", la mostra di sei artisti (Mario Baroni, Enrico Becherelli, Marco Bianchi, Daniele Cinquini, Ferdinando Coppola e Glauco Di Sacco) sul tema spazio-tempo. Dal 5 aprile al 4 maggio arriva invece la mostra pittorica "Giovanni Lorenzetti" a cura di Claudio Della Bartola.

A seguire la mostra di Paolo Pelosini "Paradiso Perduto" (10 maggio-8 giugno), "Il mito tra sacro e profano nelle opere di Elio Lutri e Stefano Carlo Vecoli" (14 giugno – 27 luglio), "Silvano Avanzini: satira e pittura" (6 settembre – 12 ottobre), la mostra di Antonio Vignocchi (8 novembre – 30 novembre), l’esposizione dedicata a Gaetano Scapecchi (21 novembre-25 gennaio) e infine la mostra delle opere di Gianfalco Masini a cura del critico d’arte Nicola Micieli (6 dicembre – 18 gennaio).