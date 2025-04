Palazzo Menarini, nuovi discendenti in rame dopo il furto di un anno fa

Abbiamo approfittato del buon tempo e della disponibilità dell’esecutore per sostituire i discendenti in rame a palazzo Menarini, che erano stati rubati nell’aprile scorso e, da allora, l’acqua piovana che è percolata lungo la parete ha iniziato a creare non pochi problemi di umidità ai locali interni.

Ad affermarlo il gruppo Rinascita Serra San Quirico al lavoro nel fine settimana pasquale per sistemare la situazione lamentata da tanti residenti. L’amministrazione comunale insomma si è messa all’opera. "Approfittando della piattaforma aerea, abbiamo, inoltre, messo in sicurezza gli interstizi nel cornicione del Palazzo comunale, chiudendoli per impedire che i piccioni continuassero ad entrarvi creando pericolo per i passanti a causa della continua caduta di materiale – continuano -. Contestualmente a questa operazione, abbiamo approfittato per fare delle fotografie da allegare alla relazione che invieremo alla Sovrintendenza per concordare l’intervento definitivo che interesserà sia il cornicione sia le cornici delle finestre che a causa del loro ammaloramento non rendono possibile l’apertura delle persiane o, addirittura, ne hanno reso necessaria la rimozione".

Grazie all’ausilio di un agronomo, oltre alle potature poi, saranno abbattuti anche gli alberi considerati a fine vita e quindi a rischio caduta. A fine intervento, e con l’intenzione di monitorare la situazione, verrà fatto il censimento per mezzo di targhe identificative di ogni albero oggetto di manutenzione.