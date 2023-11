Palazzo Mordini, lavori per la prevenzione degli incendi: chiuso museo del Risorgimento

E’ in corso a palazzo Mordini di Castelfidardo l’intervento di adeguamento alle norme vigenti di prevenzione incendi. L’edificio consta di due strutture attigue che ospitano la scuola civica di musica "Soprani", il museo del Risorgimento, la biblioteca comunale e l’archivio storico. I tempi sono stimati in 90 giorni circa con chiusura parziale e temporanea in corso d’opera: in questa fase non è fruibile al pubblico il Museo del Risorgimento.