Palazzo Pianetti, il Trio Dante tra il classico e il romantico

Una sede d’eccezione per il nuovo concerto con ‘Linfa’, la stagione promossa dalla Scuola Musicale ‘Pergolesi’ di Jesi. E’ la Pinacoteca di Palazzo Pianetti, dove stasera (ore 21, ingresso 8 euro; ridotto 5) si esibirà il Trio Dante, composto da affermati solisti marchigiani che spaziano tra classico e romantico, tra scuola viennese e musica americana, fino a prime esecuzioni di brani dedicati a loro stessi. Il trio collabora con solisti di fama internazionale come il saxofonista Federico Mondelci, il tenore Giuseppe Sabbatini, il chitarrista Claudio Marcotulli, la mezzo soprano Anna Maria Chiuri, e con musicisti come Avion Travel, La Cruz e Paolo Conte, che l’ha voluto per il disco ‘Elegia’. Luca Marziali al violino, Roberto Molinelli alla viola (artefice anche degli arrangiamenti classici) e Alessandro Culiani al violoncello sono gli artisti che danno vita a questo splendido progetto.

Come solisti, o come membri di vari ensemble, i tre hanno suonato in Italia, Europa, Canada, Giappone, Thailandia, Oman, Egitto, Israele, Turchia e Stati Uniti. Negli USA il Trio Dante è stato invitato in tournée dal 2014 al 2018, suonando a New York, Washington, Salisbury, Buffalo, Niagara Falls, Amarillo e Annapolis.

Le melodie del belcanto italiano sono state riarrangiate da Molinelli, in forma virtuosistica, con originali variazioni, pur preservandone la dimensione lirica e il respiro sinfonico.

Gli evergreen di tre grandi gruppi rock e metal sono stati pensati in una stesura di più ampio e sinfonico respiro, che conserva tuttavia le caratteristiche ritmiche ed espressive. Previsti brani di Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini, Leoncavallo, Lennon, Mc Cartney, Stanley, Hammet. Nelle Sale Pergolesiane del vicino Teatro Pergolesi oggi (ore 10) prosegue "MusicaSemplice", serie di incontri per conoscere gli elementi della musica.

L’iniziativa della Fondazione Pergolesi Spontini vede protagonista Cristian Carrara, compositore e anche direttore artistico dell’ente.