"Pale eoliche alte fino a 200 metri, diciamo no"

L’avevano previsto che ci sarebbe stata grande partecipazione all’incontro pubblico che si è tenuto al loggiato di San Francesco a Fabriano. Il titolo, emblematico, "Appennino sotto assedio", visto il rapido proliferare di progetti di impianti eolici lungo tutto il crinale umbro marchigiano, partendo dal confine nord con la Toscana fino al basso maceratese. Nello specifico si è parlato dell’impatto sul territorio del progetto denominato "Monte Miesola" che ricade nei comuni di Fabriano e Sassoferrato. "Si parla di un mega impianto eolico, composto da 8 torri alte 200 metri", hanno urlato i Comitati territoriali riuniti che da tempo ormai batte il ferro sulla questione.

Un’altezza difficile da digerire e non sarebbe nemmeno il primo impianto con tali misure in Italia. La preoccupazione è altissima dal punto di vista paesaggistico e ambientale. "La cittadinanza e i politici e amministratori presenti si sono resi conto della assoluta necessità di fare fronte comune contro questo vero e proprio assalto al nostro Appennino e al nostro territorio che, dietro alla reale e gravissima emergenza climatica ed alla inevitabile transizione energetica verso fonti rinnovabili, cela in realtà una vergognosa speculazione finanziaria a solo vantaggio delle imprese proponenti, nate come funghi con capitali di poche migliaia di euro proprio per ’gestire’ i miliardi destinati dal Pnrr – ha continuato il comitato -. Quei soldi non verranno dati alle imprese in base all’energia ’pulita’ prodotta, anche perché il vento sul nostro Appennino è insufficiente e poco costante, ma in base alla potenza istallata. Ecco quindi il via libera alla proliferazione di progetti di impianti eolici (ormai siamo arrivato ad oltre 200 pale eoliche tra Marche, Umbria e Toscana) e sempre più grandi, potenti e devastanti per le nostre montagne e per il nostro territorio".

Insomma, i comitati sostengono che non si tratterebbe di un cambiamento ma di una devastazione e non si fermeranno fino alla fine. Sono già state inviate le osservazioni contrarie al progetto al ministero dell’Ambiente e alla Regione. "Chiediamo alla Regione Marche di effettuare una programmazione per la produzione di energia solare con impianti che occupino i tetti dei fabbricati privati e pubblici (eccetto centri storici), delle zone industriali e commerciali, delle aree dismesse e dai tracciati infrastrutturali di autostrade e ferrovie", hanno ribadito.

A fine maggio è stata approvata una mozione di Civici Marche: la recente sentenza del Tar Lazio impone al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come ha ricordato il consigliere regionale Giacomo Rossi, di riformulare entro 60 giorni il Decreto sulle Aree Idonee, precisando che dovrà contenere criteri omogenei a livello nazionale limitando le attività regionali in merito. La palla passa quindi al Governo.