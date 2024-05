Palermo Giangiacomi in un libro: ecco la storia del poeta e della città

"Egli l’amò (Ancona) per il suo glorioso passato, irta di torri, opulenta di traffici, sonante di lavoro, sdegnosa di servaggio. L’amò così bella a specchio del mare nelle pure luci dell’alba e nelle misteriose oscurità dei tramonti; per i suoi monumenti che ancora attendono chi li tolga dall’oblio secolare, per il Duomo stupendo alto sul colle dominare l’Adriatico, per i velieri ed i piroscafi che solcano i mari in caccia di traffici; per il suo ardore patriottico inesausto e purissimo, per lo schivo sentimento di dignità che ne fa gli abitanti alieni da esibizionismi fruttuosi". Con queste parole Aristide Boni ricordava, nel 1939, la scomparsa di un personaggio che ha segnato, con la sua vita, la storia anconitana del 900’: Palermo Giangiacomi. Su questa figura, a volte controversa e dimenticata, è uscito in questi giorni un libro: "Il poeta e la città. Palermo Giangiacomi: la vita, le opere, il tempo".

Edito da Affinità Elettive, il volume è Il frutto del prezioso lavoro di ricerca svolto da Michele Servadio, avvocato, storico, critico e storico dell’arte, scrittore che nella sua opera descrive l’intensa vita e le opere di uno dei poeti più importanti di Ancona e con esse la storia della città attraverso i momenti più salienti della sua esistenza, la vita politica post unitaria, la guerra, i bombardamenti, la Settimana Rossa e la rivolta dei Bersaglieri, l’avvento del fascismo ad Ancona e le giornate nere del 22. Giangiacomi fu la dimostrazione vivente che "una situazione esistenziale difficile non può condizionare l’affermazione di una persona se volontà, serietà e impegno diventano le linee lungo le quali indirizzare la propria vita".

Un pensiero che potrebbe essere veramente utile ai tanti giovani che oggi non credono nelle proprie potenzialità. La sua vita fu intensa, combatté nella guerra greco-turca a fianco dei Greci e fu volontario nelle prima guerra mondiale ma la cosa che più appassiona è la forza con cui ascese, senza disporre dei titoli scolastici, a bibliotecario e poi a direttore della Biblioteca comunale. L’aspetto che però più ci affascina è la sua vena poetica e vernacolare che lo portò ad avere un grande successo. La sua opera più famosa, "L’Imbriago", rappresenta l’immagine più schietta in cui ogni anconetano in qualche modo, nelle citazioni e negli aneddoti, si è ritrovato. Il volume di Servadio sarà presentato ad Ancona mercoledì 29 maggio alle ore 17.30, nell’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sarà presente l’autore.

Claudio Desideri