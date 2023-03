"Palestra allagata, nessuno ci ha mai segnalato problemi"

Palestra superiore del liceo falconarese allagata dopo la pioggia di martedì, la Provincia di Ancona: "Non è stato fatto nessun intervento, ma solamente delle verifiche di vulnerabilità sismica previste dalla legge per edifici costruiti prima del 1983; verifiche che non hanno nulla a che vedere con eventuali infiltrazioni d’acqua".

Il caso è esploso dopo la pubblicazione di un video sul gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara’, in cui si notava una cascata d’acqua dalla copertura dell’impianto e a terra, sulla pavimentazione, una piscina. In città non si parla d’altro e così la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Cambi-Serrani, nonché sindaco Stefania Signorini è stata chiamata in causa ed ha specificato che "la scuola è della Provincia, non del Comune".

Al contempo il primo cittadino, che due giorni fa - usando il condizionale d’obbligo - aveva parlato di "interventi" che "potrebbero aver creato questa situazione", ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni circa rapide operazioni di ripristino.

Ieri l’Ente presieduto da Daniele Carnevali ha spiegato che le verifiche dei tecnici provinciali per la vulnerabilità sismica non possono essere correlate alle eventuali infiltrazioni. Sempre la Provincia, ha specificato "che la scuola non ha mai segnalato questa problematica" in riferimento alle condizioni del tetto.

"Ad ogni modo le palestre del Liceo Cambi sono oggetto di un finanziamento Pnrr (da 800mila euro, ndr) che prevede l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria – hanno concluso dalla Provincia –. Verranno rifatti tutti gli impianti di riscaldamento, gli impianti per i ricambi dell’aria e di illuminazione, una nuova pavimentazione e sarà sistemata la copertura. I lavori sono in fase di progetto e saranno appaltati entro settembre 2023 per una spesa di 1.760mila euro".