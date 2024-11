Palestra Carbonari: nuove infiltrazioni

Nuove infiltrazioni alla palestra Carbonari riaperta due mesi fa, stavolta più abbondanti di quelle del 20 ottobre, l’assessora ai Lavori pubblici spiega l’accaduto e si scusa per i disagi. "La ditta incaricata sta lavorando in questi giorni all’impermeabilizzazione della copertura della palestra come previsto dai lavori appaltati al momento della gara. A causa della pioggia di giovedì si sono verificate infiltrazioni della copertura che hanno generato disagi a tutti gli utilizzatori e le utilizzatrici. La fase attuale delle lavorazioni prevede la rimozione della vecchia guaina con la sostituzione di un nuovo telo impermeabilizzante lungo la gronda. Ieri non essendo ancora terminata interamente la posa del nuovo telo con la presenza della pioggia e si è verificata una consistente infiltrazione lungo tutta la parete. Un inconveniente di cantiere che ieri è accaduto ma che non deve succedere". Poi sulla scelta di ristrutturare gli interni in estate e la parte esterna in inverno: "Abbiamo fatto la scelta di anticipare i lavori interni per mettere in disponibilità la palestra sia dalla sin dalla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva".