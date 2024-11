"Palestra di judo, i lavori sono stati realizzati". Il sindaco non convince Silvi: "Problemi irrisolti"

"Sul PalaCesari siano intervenutiper la manutezione relativa alla copertura e questo ha risolto la problematica dell’infiltrazione alla palestra di judo".

Così il sindaco Daniela Ghergo replica all’attacco del consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia): "La fotografia mostrata da Silvi è di vecchia data" sostiene il primo cittadino nel postare via social una "foto della palestra realizzata in data odierna". Poi l’appello: "Chiunque riscontri problematiche concrete e attuali è invitato a segnalarle attraverso i canali istituzionali, in modo da consentire all’amministrazione di verificarle e di intervenire tempestivamente". Ma intanto scatta un giallo sulle foto perché anche quella postata dal sindaco Daniela Ghergo mostra in realtà delle macchie come di umidità. Non esita a farlo notare Silvi: "Come è evidente dalla foto postata dal sindaco stesso infatti problemi sono tutt’altro che risolti. Si notano ancora infatti evidenti macchie di umidità soprattutto ai piedi della parete. Ciò che l’intervento e la foto del sindaco Ghergo testimoniano bene è, piuttosto, lo stato di assoluto degrado in cui versa la struttura recentemente balzata agli onori, anzi, ai disonori della cronaca di tutta Italia, per le segnalazioni delle campionesse della ritmica (Sofia Raffaeli aveva parlato a dicembre scorso di freddo nella palestra dove si allena, ndr). Muri scrostati, macchie di umidità, battiscopa staccati e chi più ne ha più ne metta. Se l’intento del primo cittadino era quello di dimostrare la prontezza degli interventi su questo impianto, ebbene, si tratta di un clamoroso autogol. Verrebbe quasi da ridere dinanzi a questi maldestri tentativi di dissimulare la realtà da parte di questa amministrazione inadeguata e incompetente, se non fosse che a rimetterci, siano gli atleti e i cittadini fabrianesi. Mi rendo conto – aggiunge il consigliere di opposizione - che la mia segnalazione possa dar fastidio al sindaco, ma i cittadini hanno il diritto di segnalare inefficienze e criticità come meglio credono. Chi le raccoglie, sia a livello locale che provinciale, non fa nient’altro che il proprio dovere. Fossi nel Sindaco mi chiederei piuttosto perché i fabrianesi preferiscano affidare le proprie istanze ai giornali invece che ai legittimi destinatari>. Il consigliere Danilo Silvi parla di