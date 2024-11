"Palestra di judo piena di umidità. Invece di aumentare in costi, intervenite"

"Questa è la situazione della palestra di Judo, presso la vecchia Piscina di Fabriano. Non servono molte parole, se non precarietà e assenza di manutenzione".

Così Danilo Silvi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabriano mostrando le foto della struttura. "Le famiglie degli atleti che si allenano qui - rimarca il consigliere Silvi - lamentano tanta, troppa, umidità e tanto freddo. E siamo solo a novembre. Cosa fa l’Amministrazione comunale oltre che aumentare le tariffe a carico delle famiglie già in difficoltà dalla crisi? Vedere le pareti della struttura così ridotte è triste. Non so se sono rispettati i requisiti igienici. Chiedo, quanto prima, di mandare gli operai a fare un primo intervento urgente di manutenzione per ripristinare la salubrità e poi pianificare un lavoro strutturato per risolvere i problemi di umidità e freddo nelle strutture".

Il consigliere Silvi chiede poi di "effettuare un sopralluogo in tutti le location sportive per verificare il corretto funzionamento dei termosifoni". Nelle scorse settimane era tornata alla ribalta la questione del freddo al PalaCesari, lamentata già lo scorso anno dalle ginnaste fabrianesi e in particolare da Sofia Raffaeli. "Il PalaCesari di Fabriano ha necessità di un restyling, all’interno ci sono infiltrazioni d’acqua e al ministro dello sport Andrea Abodi chiederemo un aiuto per cercare di rimettere in sesto la struttura" aveva dichiarato lo scorso dicembre il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi, da Fabriano.