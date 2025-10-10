Palestra inadeguata: 3-0 a tavolino

Per l’Us Pallavolo il campionato finisce prima di iniziare: "Un’altra palestra o è partita persa". Il direttore tecnico del team, l’avvocato Roberto Paradisi, aveva già denunciato la situazione della palestra di via Campo Boario e degli altri impianti sportivi, molti dei quali a un passo dall’inagibilità: "Ora chi lo spiega a ragazzine di 16 e 17 anni – si legge nel post della Us Pallavolo – che non potranno più giocare il loro campionato? Chi spiega loro, che erano pronte a debuttare in campo con la maglia nero-azzurra indossata con orgoglio, adrenalina ed entusiasmo a mille, che sono dovute rientrare negli spogliatoi e fuggire a casa perché due fiere dell’assurdo si sono incontrate in un mix esplosivo?".

L’accaduto: "Arriva l’arbitra federale, che prende atto di quello che il convento politico passa nella città di Senigallia. Una palestra piccola, di fortuna, senza spazi logistici e senza spazio per il seggiolone arbitrale. Questo è il risultato delle politiche sportive in questa città, dove, pur di garantire ai nostri ragazzi il diritto allo sport, si gioca anche in palestre (in questo caso la palestra provinciale) poco adeguate. Ma meglio della strada sicuramente. E comunque omologate dalla Federazione".

Allo staff dell’Us Pallavolo è arrivato un’ultimatum: "Qui non si gioca, o un’altra palestra o è partita persa a tavolino". Impossibile trovare un altro spazio, la richiesta di orari disponibili da parte delle società è di gran lunga maggiore della disponibilità, nonostante gli impianti ‘di fortuna’ utilizzati malgrado le problematiche.

Un nodo annoso, più volte denunciato dallo stesso Paradisi: per risolverlo, non si può ricorrere a soluzioni tampone, ma serve un piano ‘d’emergenza’. "E così l’atteso fischio di inizio per le ragazzine, traumatizzate, si trasforma in un fischio finale. Non si gioca. Partita persa a tavolino. Sapete com’è: nemmeno la Us – che di miracoli ne ha fatti tanti – riesce a costruire una palestra decorosa in 30 minuti. Ora spiegatelo a quelle ragazze che si allenano spesso in impianti da terzo mondo. Spiegatelo che devono anche pagare il fio per quello che già subiscono. Spiegate loro, mentre in lacrime cercano di capire cosa sia successo, che la vita è fatta di ’caporali’. Quelli che, anziché promuovere politiche sportive e investimenti sugli impianti, ostacolano lo sport, e quelli che, vestendo l’abito del protagonismo fenomenico, nemmeno si accorgono di infliggere, non già una penalizzazione sportiva di tre punti, ma una ferita mortale ai sogni e alle speranze dei nostri adolescenti. Oggi – conclude la US – dovremmo vergognarci tutti. Chiediamo scusa ai nostri meravigliosi ragazzi. Meritate altro".