Palestra per l’istituto Meucci e Sant’Agostino: avanti coi lavori

Milioni di euro per due progetti si riverseranno su Castelfidardo. Sono stati consegnati da parte della Provincia i lavori per la realizzazione della nuova palestra dell’istituto Meucci, un’opera che era attesa da molto tempo e che, come spiega il presidente Daniele Carnevali, fa parte di una serie di consegne di lavori previsti dal Pnrr: "La Provincia sta procedendo secondo il calendario che prevede scadenze ferree per i progetti inerenti l’edilizia scolastica". L’istituto Meucci potrà vedere presto l’avvio della cantierizzazione della palestra, con la consegna prevista per la fine del 2024. Il costo complessivo dell’opera è di due milioni e 320mila euro. La struttura, che prevede insieme campo da basket e volley e può contare su uno spazio di circa 800 metri quadrati più l’area degli spogliatoi. C’è poi un altro finanziamento di due milioni e novecento mila euro assegnato dal ministero delle Infrastrutture con quello alla Cultura per completare il recupero e il miglioramento sismico del complesso dell’ex convento Sant’Agostino. Questa seconda tranche andrà a completare l’opera, intervenendo sul piano intermedio e primo, realizzando collegamenti privi di barriere architettoniche ed effettuando la sistemazione esterna dell’area (marciapiedi, piantumazione e illuminazione). Uno spazio dagli aspetti storici ed architettonici rilevanti, che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di destinare a finalità culturali, formative e divulgative del patrimonio artigianale degli strumenti musicali ospitando un laboratorio di liuteria e rendendolo sede istituzionale per la candidatura Unesco della fisarmonica.