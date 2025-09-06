Palestra scuola "M. Polo", al via i lavori per la nuova pavimentazione

Affidati i lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento completo della pavimentazione della palestra della scuola "M. Polo". "L’intervento – spiegano dal Comune - si è reso necessario per recuperare la palestra che, a seguito della chiusura della scuola, ha subito danni derivanti da infiltrazioni meteoriche. Dopo la verifica dello stato dei luoghi, l’Ente ha provveduto a richiedere il risarcimento del danno all’assicurazione. In attesa delle valutazioni, il Comune ha comunque deciso di finanziare e avviare i lavori per rendere l’impianto nuovamente fruibile il prima possibile".

Il progetto prevede la "completa sostituzione della vecchia pavimentazione ormai danneggiata, con la rimozione del legno ammalorato e delle parti deteriorate. Verrà predisposto un nuovo sottofondo adeguato, inseriti materiali che permetteranno di assorbire meglio l’umidità e garantire maggiore durata nel tempo e, infine, posato".

"Restituire una palestra rinnovata agli studenti e alle società sportive – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – significa garantire spazi sicuri e moderni, valorizzando luoghi che non sono soltanto dedicati all’attività fisica, ma che rappresentano anche punti di incontro e di crescita educativa per la comunità. Grazie all’impegno congiunto e alla disponibilità ad avviare i lavori tempestivamente, l’intervento potrà essere concluso in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, così da riconsegnare l’impianto in tempi rapidi e ridurre al minimo i disagi".

"Con uno sforzo organizzativo l’amministrazione è riuscita a risolvere la questione in tempi brevi" aggiunge l’assessore Lorenzo Vergnetta.