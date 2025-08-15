Palestre scolastiche, gestione al Comune

Stavolta, a differenza dello scorso anno, niente braccio di ferro tra Provincia, dirigenti scolastici, Comune e società sportive. Sarà di nuovo il Comune a gestire, per i prossimi due anni, l’utilizzo in orario extrascolastico delle tre dell’IIS "Marconi Pieralisi" e di quella dell’ISS "Cuppari Salvati" intitolata a Stefano Filonzi. La giunta Fiordelmondo nei giorni scorsi ha approvato l’accordo con la Provincia.

Lo scorso anno le palestre di alcune scuole erano off limits per via dello stallo tra la Provincia proprietaria e i dirigenti scolastici per la gestione degli spazi e delle aperture. Restarono fuori per oltre due mesi alcune società sportive. Quest’anno sarà di nuovo il Comune a gestire, per i prossimi due anni, l’utilizzo in orario extrascolastico delle tre palestre.

"La posizione di indisponibilità dei dirigenti scolastici è stata confermata anche per l’imminente stagione sportiva – spiega la giunta – la Provincia di Ancona ha rinnovato al Comune di Jesi la proposta di assumere la gestione delle palestre in orario extra scolastico, per il biennio 2025/2026 e 2026/2027. C’è la necessità di accogliere la richiesta, con l’obiettivo prioritario di garantire la prosecuzione dell’attività sportiva in atto, altrimenti destinata a sicura interruzione per carenza di impianti sul territorio comunale".