Paletti rimossi. Cadono due donne

Due infortuni fotocopia in pochi giorni in via Simeoni, all’angolo con piazza Pertini. Colpa di alcuni basamenti in ferro che fino a qualche tempo fa ospitavano dei paletti di ferro usati per impiedire alle auto di accedere liberamente alla piazza e poi danneggiati proprio dall’inciviltà di certi automobilisti. Ieri mattina ne ha fatto le spese una donna di 71 anni che nel cadere ha riportato la frattura del polso e. Soccorsa dalla Croce Gialla, è stata portata a Torrette. Due giorni fa sempre in quel tratto di strada un’altra donna era caduta e si era rotta al femore. I paletti sono stati tolti ma è rimasto il basamento in ferro alto una decina di centimetri che nel camminare non si nota.