Pali della luce sul lungomare: nessun proprietario

Attribuita la proprietà di alcuni pali sulla spiaggia allo Sport Village, il presidente: "Non sono i nostri". Si tratta di alcun pali della luce posizionati su un tratto di arenile del lungomare Mameli. "Mi chiamo Francesco Giombetti e sono il presidente dell’Asd Sport Village – si legge nel comunicato -. Ci è stata attribuita la proprietà dei pali d’illuminazione di cui non siamo mai stati ne proprietari ne fruitori, oggi come in tutti gli anni passati. Potremmo andare a ricercare le prove trovando le fatture di acquisto da un commercialista per risalire alla proprietà, ma sarebbe solo una perdita di tempo. Quindi dopo una riunione con i soci, per non procedere per vie legali, abbiamo deciso che chi li vuole li potrà prendere tranquillamente, consideratelo un regalo. Sono piantati in una area che quest’anno non è stata concessa allo Sport Village. Basta un bel camion con gru, non ci assumiamo nessuna responsabilità di chi monta o costruisce cose in quell’area che ribadisco non ci è stata concessa". Nessuna rimozione da parte dell’Associazione che ha voluto chiarire la loro estraneità riguardo alla proprietà di pali d’illuminazione che sono presenti da tempo in quel tratto di arenile, uno dei più frequentati del lungomare Mameli.