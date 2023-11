Palio dei Comuni con il fantino Farolfi

Anche Jesi partecipa al tradizionale Palio dei Comuni in programma oggi a Montegiorgio, una delle manifestazioni ippiche più importanti e ricche a livello nazionale. Ventiquattro i Comuni in gara provenienti da diverse regioni, suddivisi in tre batterie, in un palcoscenico di emozioni, storia e competizioni. "Jesi è pronta a fare la sua parte – rimarcano dal Comune – con il comitato jesino che si è preparato nel migliore dei modi. Il cavallo sarà Carlomagno D’Esi, che vanta già un montepremi di oltre 250 mila, il fantino Andrea Farolfi (nella foto)". "Io e il sindaco – spiega l’assessore allo sport Samuele Animali – saremo a tifare Jesi al Palio dei Comuni, con Luca Taruchi e Mattia Spanò del comitato che ha promosso la partecipazione della città a questo importante evento. Lo faremo con una madrina di eccezione, Elisa Di Francisca, che ha raccolto con simpatia e disponibilità l’invito a rappresentare e promuovere Jesi in occasione di questa prima partecipazione alla sfida che si svolge all’ippodromo di Montegiorgio. Si tratta di una manifestazione prestigiosa e siamo onorati di essere stati invitati. È anche l’occasione per scoprire meglio questa ulteriore vocazione sportiva della città. Una tradizione importante".