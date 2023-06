Palio dei Monelli, vittoria di porta del Borgo

Il palio dei Monelli è andato a porta del Borgo. Nonostante il maltempo, incerto fino all’ultimo, l’evento ha portato in piazza del Comune di Fabriano venerdì sera migliaia di persone. Il Palio di San Giovanni Battista corre verso il gran finale. Nella serata dedicata ai piccoli fabbri hanno vinto i gialli del Borgo. Seguono: Piano, Cervara e Pisana. L’albo d’onore vede Borgo con 9 vittorie, Piano con 7, Pisana con 5 e Cervara con 2. "E’ stata una bella serata dedicata al futuro del Palio – commenta la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti -. I protagonisti del palio dei Monelli, infatti, sono centinaia di giovani a cui spetterà, nei prossimi anni, di mantenere alto non solo il nome di questa città, ma anche proseguire in questa importante manifestazione che richiama turisti dall’Italia e non solo". "La 29esima edizione del Palio di San Giovanni – commenta il sindaco Daniela Ghergo - è per la nostra città l’occasione di ritrovarsi per condividere lo spirito della tradizione con quello dell’appartenenza. Il Palio rappresenta per Fabriano l’evento per antonomasia, la festa collettiva a cui nessuno rinuncia perché viene preparata, curata, vissuta, in tutti i mesi precedenti, con uno spirito ludico ricreativo che unisce e crea spiri to di squadra tra gli appartenenti alle quattro Porte della città. Un evento in cui la competizione non trascende mai, dove ciò che prevale in ogni iniziativa è il filo conduttore che unisce le Porte, al di là delle differenze: la fabrianesità, l’orgoglio di appartenere ad una città dove le tradizioni e le radici ne sono il blasone, dove l’arte, i colori, la raffinatezza espressa dai nostri artisti più celebri si è coniugata con la laboriosità, l’ingegnosità delle maestranze. In questo sta il fascino del Palio: nel saper unire la nostra comunità con la bellezza delle infiorate, con le sfide giocate nel nome di quell’ingegnosità che ha fatto crescere Fabriano dal primo ‘faber in janus’ ad oggi. E’ un’occasione di festa e di aggregazione della nostra comunità cittadina. Ci ritroviamo in Cattedrale, come città e come Palio per onorare il nostro patrono. A lui affidiamo la città".

"Questo è un momento assolutamente vivo e culturalmente positivo per Fabriano, che ha così un’opportunità di più per farsi conoscere al di fuori delle proprie mura" aggiunge l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi. Dopo la processione solenne e la sfida del maglio che si è svolta ieri sera in piazza del Comune, martedì la conclusione della rievocazione storica. Alle 18 alla sede dell’Ente Palio l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria.

Sara Ferreri