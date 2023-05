Palio di San Floriano "bagnato" È Jesi ad aggiudicarsi il vessillo

Palio bagnato ma fortunato specie per la città ospitante: Jesi ha vinto la ventiseiesima edizione del Palio di San Floriano che quest’anno ha dovuto fare i conti con il maltempo. La rievocazione storica con i suoi duelli e gare è andata in scena anche sotto la pioggia e ad aggiudicarsi il vessillo è stata Jesi. A ricevere il "pallio" il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha ringraziato la città di Jesi, "la mamma di tutti i cittadini" vista la ricorrenza. "Palio bagnato ma fortunato – commentano dall’Ente Palio –, il vostro calore si è sentito forte. Jesi ha vinto ma non solo il Palio, ha vinto umanamente e per questo vogliamo ringraziare davvero tutti". Di grande fascino lo spettacolo di chiusura, quest’anno in piazza Federico II con spettacoli dei gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano, dei Fuochi fatui con tanto di fuochi d’artificio. Non sono mancati i timori per via del rumore e dei bagliori dei fuochi d’artificio per i tre pulli di falco pellegrino nati nei giorni scorsi sul campanile del complesso San Floriano. Ma secondo un primo monitoraggio effettuato grazie alle telecamere installate Costanza, Federico e i loro tre piccoli continuerebbero a condurre la loro vita, in pieno centro cittadino.

sa. fe.