Palio di San Floriano, è l’ultima giornata

Ultima giornata di palio di San Floriano oggi. Si comincerà alle 8.30 con il ritrovo degli arcieri e poi dalle 9 per le vie del centro il torneo di arco storico Don Mario Bagnacavalli. Tante le iniziative anche dedicate ai più piccoli: "C’era una volta… al Museo Federico II": dalle 10 uno spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto. In piazza della Repubblica il mercatino medievale. A palazzo dei convegni la mostra fotografica "C’era una volta Jesi" a cura del circolo Massimo Ferretti in collaborazione con la biblioteca Planettiana. Dalle 12 l’apertura delle taverne. Alle 19.15 in piazza Colocci la corsa della campana tra i Comuni della Vallesina valevole per l’assegnazione del Palio. Lo spettacolo conclusivo in piazza Federico II dove sarà consegnato il vessillo al vincitore. E a mezzanotte e mezzo la fine della festa con la chiusura delle taverne.