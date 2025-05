Palio di San Floriano, oggi le gare e la premiazione del Comune vincitore

Ultimo giorno del Palio di San Floriano. Dalle 8.30 odierne, in piazza Baccio Pontelli, si ritroveranno gli arcieri. Dalle 9 alle 13, lungo le vie del centro, spazio al 14esimo torneo di arco storico ‘Don Mario Bagnacavalli’. In piazza della Repubblica il mercatino medievale, a Palazzo dei Convegni la mostra ‘Quando la natura è una festa imprevedibile’. Alle 12 l’apertura delle taverne, per arrivare al pomeriggio quando gli artisti inizieranno a riempire le strade. Alle 16.45 il corteo dall’Arco Clementino a piazza Federico II. Alle 17.45, in piazzale dei Partigiani, la gara equestre valevole per l’assegnazione del Palio dei Quartieri. Alle 18, a Palazzo Santoni, l’esibizione della corale San Francesco. Tra le 17.30 e le 19.30 le visite agli scavi di San Pietro. Alle 18, invece, in piazza Federico II la premiazione del torneo di arco e l’esibizione dei gruppi ospiti. Molto attesa, alle 19.15, in piazza Federico II la corsa dei carretti. Alle 21, in piazza Baccio Pontelli, l’esibizione dei gruppi storici di Jesi, le premiazioni e la consegna del Palio di San Floriano al Comune vincitore. Chiusura alle 23.30 con l’esibizione delle fontane musicali danzanti in piazza Baccio Pontelli.