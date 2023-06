Palio di San Giovanni dedicato alla giustizia

La città da oggi si tuffa nell’atmosfera medioevale del palio di San Giovanni. Si inizia con la lettura del Bando nel contado con le quattro Porte impegnate non solo a Fabriano, ma anche nelle frazioni, la rievocazione che animerà gran parte del mese di giugno. "Il filo conduttore è la giustizia – dice la presidente dell’Ente palio Sandra Girolametti – che approfondiremo nel dettaglio con un convegno insieme all’associazione giuridica Carlo Galli. Avremo il direttore di un carcere e alcuni detenuti in collegamento: vorremmo accendere luce nel rapporto tra autore e vittima del reato per una riappacificazione".

"Il Palio – commenta il sindaco, Daniela Ghergo - è l’evento culturale più importante della città che si prepara durante tutto l’anno. Tutti lo aspettiamo perché è un momento di aggregazione. A me piace l’abbinamento giuridico-cultuale scelto dall’Ente quest’anno: è un dato culturale che dà spessore all’edizione. Il programma è ricco. Grazie a tutti, all’Ente, alle Porte, a centinaia di volontari".

Tanti gli appuntamenti tra momenti di spettacolo e ludici ai convegni come quello con l’associazione Carlo Galli il 13 giugno e poi il 16 giugno quello storico "Accusatio, denuntiatio et inquisitio: l’amministrazione della giustizia nella Fabriano comunale dal XIII al XV secolo" alle 17,30 ai Giardini del Poio. Non mancheranno le attività nella biblioteca Sassi. Il 14 giugno l’apertura delle Hostarie dove sarà chiesto un euro ai partecipanti. "Quest’anno – aggiunge Girolametti – chiederemo aiuto alla cittadinanza. A ogni utente che andrà in Hostaria chiederemo 1 euro per sostenere le tante spese che solo con i contributi di Comune, Regione e sponsor privati non riusciamo a coprire. Grazie, quindi, a tutti per la generosità per mantenere viva questa manifestazione".

Il 17 giugno, il via alle infiorate artistiche, uno dei punti di forza del Palio di San Giovanni Battista. Dovranno essere ultimate entro le 12 di domenica e si potranno ammirare anche durante la lunga notte in cui queste opere d’arte diventano realtà. Nella stessa giornata del 17 borghi e botteghe medievali, dalle 18.30 in piazza del Comune. Il 18 giugno, alle 21,30, il grande corteo storico con più di 300 figuranti. Il 19 giugno i Giochi popolari e a seguire il 20 la serata medievale nelle Hostarie e il 22 quella dedicata a Sbandieratori e Musici. Poi la premiazione delle infiorate artistiche e il gran finale: il Palio dei monelli il 23 e il 24, giorno del patrono della città e diocesi, dopo il solenne pontificale e la processione con la statua del Santo, l’attesissima Sfida del Maglio alle 22 in piazza del Comune.