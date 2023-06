Palio di San Giovanni Festa per migliaia

In migliaia nel week end per il palio di San Giovanni. Grande successo per la Disfida degli Arcieri in piazza del Comune nell’ambito del Palio di San Giovanni Battista. La vittoria è andata a Porta del Borgo. Seguono: Piano, Pisana e Cervara. L’albo d’onore vede il Borgo con 11 vittorie, Pisana con 9, Piano con 7 e Cervara zero. Sabato e ieri spazio alle infiorate artistiche ultimate ieri: anche per tutta la notte è stato ammirato il lavoro dei maestri infioratori. Le location: Borgo a San Nicolò, Cervara a San Filippo, Piano a San Benedetto e Pisana a Sant’Onofrio (Scala Santa).