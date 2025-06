Palio di San Giovanni, si torna al medioevo: un’edizione ricca di eventi, sfide e sfilate

Da venerdì 13 a martedì 24 la Città della carta, in occasione della festa del Santo Patrono, si appresta a calarsi nel Medioevo, con il Palio di San Giovanni Battista presentato ieri. Saranno dodici giorni intensi di eventi tra spettacoli, artisti di strada, rievocazioni di combattimenti, infiorate, hostarie, cortei, botteghe e laboratori, il tutto pensato per offrire al pubblico un’immersione nel passato. Ospiti, tra gli altri, il giullar cortese Gianluca Foresi, Stivalaccio Teatro con "Strighe maledette!", gli armati della Compagnia del Grifoncello di Perugia e il professor Franco Franceschi dell’Università di Siena. Una 31esima edizione che si preannuncia ricca di contenuti e significato, dedicata quest’anno alla vocazione artigiana e manifatturiera della città, alla trasmissione del sapere tra generazioni: "arti e botteghe medievali fucine di giovani talenti". Tra le novità di quest’anno anche la caccia al tesoro del Mastro Cartaio, che si svolgerà nelle vie del centro storico, la bottega di Gaspare, lo speziale dei Chiavelli, che rivivrà nei locali della Pinacoteca ed un convegno dedicato al terremoto del 1279, fatto storico forse legato alle origini stesse della leggenda di Mastro Marino, "fondatore" della città. Già questo fine settimana, sabato e domenica, i figuranti raggiungeranno le frazioni, ville e castelli, per la tradizionale lettura del bando nel contado: una chiamata a raccolta rivolta a tutti i portaioli fino ai confini del Comune per dare l’avvio ai festeggiamenti.

Dalle 19 la prima giornata (il 13) saranno aperte le osterie e alle 21 in piazza del Comune il consueto innalzamento dei gonfaloni e il giuramento del podestà. La macchina organizzativa viaggia intanto a pieno ritmo, per mettere a punto gli ultimi dettagli. Preparativi agli sgoccioli nelle sedi degli infioratori delle quattro porte pronti a competere per realizzare il miglior tappeto floreale a tema. Allenamenti serrati per atleti, fabbri e garzoni alla ricerca del miglior tempo in vista della "Sfida del Maglio" di martedì 24, preceduta come di consueto dal Palio dei Monelli del giorno precedente.