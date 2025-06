Palio, Diego Mingarelli sfila nei panni del podestà

Trascorso il primo weekend di eventi è entrata nel vivo la XXXI edizione del Palio di San Giovanni Battista. Ad aprirla simbolicamente è stato il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, ospite a sorpresa che quest’anno ha prestato il suo volto e vestito i panni del Podestà, massima magistratura comunale del tempo: "Essere stato scelto per interpretare il Podestà è stato per me un grande privilegio e un onore profondo. Un viaggio nel tempo, nei valori e nell’anima più autentica di Fabriano. Grazie a chi da tanti anni rende possibile tutto questo, con impegno, cuore e amore per la nostra comunità". In piazza presente anche la sindaca, Daniela Ghergo: "Un’emozione grande tornare a vivere insieme le tradizioni più radicate della nostra città. Dieci giorni di festa collettiva".

Cresce l’attesa per le diverse gare tra le porte che si susseguiranno fino al 24 giugno. La Disfida degli arcieri di giovedì, il palio dei monelli lunedì 23 e la spettacolare Sfida del Maglio che chiuderà la manifestazione. Intanto in una piazza gremita, si è svolta domenica sera la seguitissima Giostra dei Giochi popolari: ad aggiudicarsi la vittoria è stata Porta Cervara.

Sul fronte dei cerimoniali e della rievocazione storica, dopo la serata medievale nelle hostarie di mercoledì 18, nel weekend sarà la volta della benedizione degli arnesi venerdì 20, i Borghi Medievali di sabato 21 dedicati quest’anno alla Carta, con tanto di caccia al tesoro nelle vie del Centro. Non Corteo Storico di domenica 22, che vedrà quest’anno la partecipazione del giullar cortese Gianluca Foresi.