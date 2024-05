"Palio, edizione quasi perfetta: 50mila presenze e 900 figuranti" Il Palio di Jesi ha registrato 50mila presenze e 900 figuranti, con un'edizione elogiata come quasi perfetta dal presidente dell'Ente Palio. Il Comune di Jesi ha trionfato per il secondo anno consecutivo, con un evento che ha coinvolto il pubblico in modo straordinario e senza problemi.