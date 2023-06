Palio, la migliore infiorata è di Porta Cervara

Piazza del Comune gremita giovedì sera per una delle serate più attese del Palio di San Giovanni Battista. AL centro la premiazione della migliore infiorata prima dell’esibizione di sbandieratori e musici. La vittoria del premio miglior infiorata è andata a porta Cervara della chiesa di San Filippo, secondo posto per porta Pisana situata nella chiesa della Scala Santa, terzo posto per porta del Piano a San Benedetto e quarto posto per porta del Borgo di San Nicolò. Le opere d’arte realizzate potranno essere ammirate per tutto il week end. L’albo d’onore vede: Cervara 13 vittorie, Borgo 7, Pisana 4, Piano 3.

"Mi voglio complimentare personalmente con i maestri infioratori, con gli autori dei bozzetti, con tutti i volontari che da mesi stanno lavorando per realizzare questi tappeti con i fiori di 42 metri quadrati che rendono la città di Fabriano famosa in tutta Italia e non solo – ha detto la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti accanto al sindaco Daniela Ghergo e all’assessore Maura Nataloni -. Anche quest’anno tantissimi visitatori sono arrivati da fuori regione, diversi anche dall’estero, per tuffarsi nel Medioevo e nel tema della giustizia che abbiamo approfondito in più occasioni nel corso di queste settimane. L’attenzione è tutta per questa sera quando ci sarà il Palio dei Monelli. Domani sera la grande sfida del Maglio. Prima del gran finale un appuntamento a cui teniamo molto che è la Santa Messa pontificale celebrata domani (oggi, ndr) alle 18 nella rinnovata Cattedrale a cui seguirà la processione". Porta Cervara, su bozzetto di Vittorugo Sassi, ha realizzato un’opera dal titolo "È un’ingiustizia però!".

"Realizzare un’immagine – spiega l’autore - sull’amministrazione della giustizia nel Comune di Fabriano tra XIII e XV secolo, senza schierarsi emotivamente dalla parte degli inquisiti e dei condannati, non è stato semplice, perché il carattere violento del sistema giudiziario, nel periodo medievale, non poteva essere messo in secondo piano. Ne è uscita fuori un’opera probabilmente enigmatica, che spero possa promuovere una più libera e incondizionata riflessione sul tema trattato". Restano aperte le hostarie: Porta del Borgo nel campetto di San Nicolò, la Cervara in via della Ceramica, il Piano nel chiostro di San Benedetto e Pisana nel chiostro di San Biagio. Oggi il programma prevede alle 18 la processione solenne con pontificale e Corpo bandistico e alle 22 l’attesa sfida del Maglio, in piazza del Comune.