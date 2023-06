Palio, processione in Cattedrale con la benedizione degli "arnesi"

Città e Diocesi, insieme, oggi alle 21 per un solenne momento di preghiera in attesa del gran finale del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano, nel giorno del patrono. "Per l’occasione - spiegano dall’Ente Palio - ci ritroveremo in piazza del Comune per procedere in processione verso la Cattedrale di San Venanzio aperta in via straordinaria dopo la conclusione dei lavori post sisma". Don Umberto Rotili, vicario foraneo e membro attivo del Palio cittadino spiega la serata di domani che vedrà tutti i rappresentanti della principale manifestazione cittadina, stringersi intorno al proprio vescovo Monsignor Francesco Massara. "Da 11 anni – spiega don Umberto Rotili - accompagno il Palio in veste di referente della Diocesi. Negli anni si è ripresa confidenza con la festa liturgica del nostro patrono, con la solenne celebrazione della Messa e la processione. Ci siamo sempre ritrovati in Cattedrale, in un clima di unità. Quest’anno abbiamo voluto programmare un segno ulteriore: la benedizione degli arnesi avrà una serata ad hoc. Il nostro vescovo accompagnerà tutti a riscoprire la presenza di Dio che per intercessione di San Giovanni Battista farà emergere l’energia creativa che ognuno di noi ha per il bene della nostra Fabriano. Ringrazio monsignor Massara e il parroco della Cattedrale, don Antonio Esposito che hanno voluto riaprire eccezionalmente la cattedrale. Nonostante la riapertura ufficiale è fissata per il 24 giugno, abbiamo pensato che unirci per la benedizione prima delle sfide finali del Palio, a San Venanzio, fosse un segno di devozione verso il patrono".