"Palio San Giovanni, adesso un museo"

Nuova proposta per rendere più attrattiva la città: istituire un nuovo museo dedicato al Palio di San Giovanni Battista. Arriva dal consigliere di opposizione Pino Pariano che ha presentato la proposta che verrà discussa in consiglio comunale. La richiesta intende arrivare all’esposizione in occasione della trentesima edizione del Palio di San Giovanni Battista che si svolgerà a giugno. "In questi tempi di crisi economica – sottolinea il consigliere Pariano – catturare il turista in nome del Palio mi sembra una buona idea, anzi potrebbe essere un’ottima opportunità per promuovere questa nostra manifestazione nella maniera più corretta avendo una ricaduta positiva sull’immagine di Fabriano contribuendo ad aumentare la vocazione turistica".

Il Palio di San Giovanni Battista rievoca il Trecento, il secolo d’oro di Fabriano, periodo in cui la città si affermò nel contesto socio-politico dell’epoca. Infatti, dalle primitive attività artigianali, passando alla più solida economia corporativa delle Arti, si arrivò, sul finire del secolo, a un grande sviluppo grazie a produzioni come quella della carta, dei pellami, della ceramica e del ferro per cui la città si distingue.