Pallacanestro Jesi, arriva la guardia ala Ogiemwonyi

Un giovane di belle speranza ad affiancare un ‘veterano’ (di 26 anni) della categoria. Dopo l’arrivo del figlio d’arte Mario Mancini, la Pallacanestro Jesi annuncia il secondo acquisto della squadra che il prossimo autunno farà l’esordio nel campionato di B interregionale: si tratta di Samuel Ogiemwonyi, classe 2003 guardia ala, nato a Napoli da famiglia di origini nigeriane. Fisico prestante, 190 c. per 90 chilogrammi, Samuel ha iniziato con le giovanili della Kouros Basket Napoli allenata da Antonio Petillo, allenatore benemerito, una autentica istituzione del basket campano, prima del trasferimento alla Virtus Valmontone aggregato alle squadre di C e B. Il 2021/22 l’anno di apprendistato a Rieti con la Sebastiani in B Nazionale esperienza che si rivelerà decisiva e formativa per la stagione successiva a Marigliano segnalato tra i migliori under, minutaggio in crescendo, del girone sud di B Interregionale (l’anno scorso 27 minuti a gara, 7.7 punti 3.5 rimbalzi). Grande energia grande voglia di lavorare e di crescere, gambe esplosive sia per difendere che per arrivare al ferro, Samuel ringrazia e promette di ricambiare la fiducia accordata. Il resto dipenderà da lui…

g. a.