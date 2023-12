Palladino contro Italiano è di moda la Nouvelle vague

Non parlare loro di moduli, ma di sviluppo. Nemmeno di titolari e riserve: tutti funzionali alla proposta di gioco. Sono il nuovo che avanza, idee a confronto: Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, sfida nella sfida di un Monza-Fiorentina da vivere per capirne sulle strategie da una parte e dall’altra, e per la posta in palio che tutto sommato non è così distante. La Viola in Europa c’era già un anno fa, mentre a casa nostra Palladino provava a soffiarle il posto che poi la Juventus ha lasciato libero. Un sogno oltre confine sfumato, ma che in Brianza è tornato d’attualità sin dalle prime battute di questa che per i biancorossi vuole e deve essere la stagione della consacrazione.

Sembrerà azzardato parlarne ora che a Monzello si arriva da un 3-0 a San Siro contro il Milan di quelli che dall’esterno fanno un gran rumore. Ma dentro i muri sono spessi così: si analizzano gli errori, si lavora per concretizzare la grande mole di gioco prodotta, e soprattutto per riscattarsi immediatamente facendo leva sulla forza di un gruppo che ha sempre fatto della coesione il suo vero top player. Dicevamo, quindi, del duello in panchina. Due nomi dai percorsi differenti, uniti dall’essere predestinato che di ti dà il coraggio di osare qualcosa di innovativo, talvolta rischioso, ma nella maggior parte dei casi bello ed efficace. Alla Fiorentina Italiano ci arriva a conclusione di un percorso che, in realtà, ha ancora molti traguardi da attraversare: due promozioni, dalla C alla B e dalla B alla A, un anno di rodaggio in massima serie con salvezza a La Spezia, quindi l’irrinunciabile chiamata Viola. Palladino, invece, allenatore diventa quasi per caso. O, se vogliamo, per necessità perché costretto dalle sue stesse gambe a dire basta con la fantasia in campo.

Una panchina per lui c’è al Monza, scalare categorie è poi un gioco da ragazzi, fino alla Primavera dove si aziona il radar di Adriano Galliani che un anno fa, con coraggio e lungimiranza, lo promuove tra i grandi. La stoffa c’era, si vedeva già laggiù. Fatto sta che Monza-Fiorentina è partita dai riflettori puntati anche per loro, coinquilini nell’elenco di tutte le big che vogliono dare nuova vita al loro progetto. Napoli e Milan su tutte. Questo è futuro, che passa anche dalle ambizioni delle loro squadre, unite da una caratteristica non poco impattante: quello che più comunemente è chiamato "problema-gol".