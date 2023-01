Tutto pronto a Rubiera per l’edizione numero 12 del Torneo dell’Epifania, manifestazione promozionale che torna domani dopo due anni di stop a causa della pandemia. Sui campi coperti del paese andrà in scena una giornata di sport e divertimento, dove le giovani leve cominceranno ad affrontarsi alle 9,30, con una no stop che si concluderà solo nel tardo pomeriggio con le premiazioni. A sfidarsi, nelle due categorie previste, formazioni provenienti, oltre che dalla nostra regione, anche da Lombardia e Marche: nell’Under 13 si affronta Rubiera, Casalgrande, Cologne, Chiaravalle e Valsamoggia; nell’Under 11 spazio alle due formazioni dei padroni di casa, oltre ai Jumpers Castelnovo Sotto e alle due formazioni del Felino. Entrambi i tabelloni si giocano con un girone all’italiana composto da partite di sola andata, con una curiosità: le squadre potranno essere maschili, femminili o miste, con unico obbligo da regolamento che tutti i componenti del roster scendano in campo.

Serie B. In attesa del ritorno in campo delle categorie nazionali (i Vikings giocheranno mercoledì in A Gold il recupero esterno con Cassano Magnago), sabato sarà la volta della Serie B maschile, che mette in programma la penultima giornata d’andata. Alle 18 la seconda squadra di Rubiera (18), solitaria in vetta, gioca al PalaBursi con Carpi (14), mentre mezz’ora più tardi la Modula Casalgrande (15) prova a migliorare il quinto posto nella trasferta sul campo del Carpine (16), terzo. Sempre alle 18,30 lo Sportinsieme Castellarano (4) ospita Nonantola (6), mentre domenica alle 18,30 chiude il programma la trasferta del Marconi Jumpers (17), secondo, atteso sul campo del Ferrara United (4).