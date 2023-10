Pallanuoto A1: L'AN Brescia cede al Savona nei fatali ultimi secondi

L’AN Brescia cade nella seconda giornata di A1 nelle acque del Savona. Contro l’ambiziosissima squadra ligure gli uomini di Sandro Bovo rincorrono da inizio gara, mostrano una grande reazione ma si devono inchinare a quattro secondi dal fischio finale. Un match giocato a ritmi pazzeschi per due quarti, e ai limiti del regolamento, come mostrano le espulsioni di Balzarini, Del Basso, Guerrato e Alesiani. Quest’anno ci sarà da sudare per la finale scudetto, lo sa bene Sandro Bovo che vede la sua squadra sotto 8-5 nel terzo quarto. Qui Max Irving guida la reazione, e a cento secondi dalla fine del match è il giovane Gianazza a trovare, in centroboa, la conclusione vincente del 10-10. Dalla paura alla speranza, perchè Brescia qualità e grinta le mette in mostra in qualsiasi situazione, e altrimenti non sarebbe arrivata la qualificazione alla Champions League con annessa la vittoria ai rigori in casa del Sabadell. A trentaquattro secondi Brescia costruisce anche la palla della vittoria con Faraglia, ma il miracolo di Nicosia apre all’ultimo guizzo Durdic che sa di beffa. 11-10 il finale di una grande partita, Brescia ha 3 reti da Renzuto, 2 da Guerrato e una da Del Basso, Dolce, Faraglia, Gianazza e Irving.

RN SAVONA-AN BRESCIA 11-10 (4-3, 2-2, 3-2, 2-3).

Alessandro Luigi Maggi