Pallanuoto serie A femminile

Da oggi c’è un volto nuovo nella pallanuoto anconetana che si appresta ad affrontare nuovamente la sfida nella massima serie femminile: è quello di Mariam Marchetti, ventenne nata a Brescia e cresciuta pallanuotisticamente nell’An Brescia, prima di approdare al Verona e negli ultimi due anni alla Rari Nantes Bologna. Mariam Marchetti vanta anche esperienze in nazionale giovanile, un Europeo under 15, un Europeo under 17 e un Mondiale under 18. Visti anche i suoi 183 centimetri di altezza, è una giocatrice che si esprime al meglio in marcatura, ma che è capace di disimpegnarsi bene anche nel ruolo di centroboa, come pure sul perimetro. Una giocatrice duttile ed esperta, nonostante i suoi vent’anni: "Sono molto felice di essere stata chiamata dalla Vela Ancona – dice Marchetti – e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me". Ecco come descrive le sue caratteristiche in acqua: "Generalmente sono la marcatrice del centro però soprattutto l’anno scorso a Bologna ho giocato un po’ ovunque, soprattutto come centroboa e se serviva anche da esterna, sono un po’ una giocatrice universale. E naturalmente sono a disposizione del coach e delle esigenze della squadra". "Una delle mie prime scelte è stata Mariam – aggiunge coach Milko Pace –, è stata una trattativa lunga, una giocatrice duttile che già ha giocato campionati di A1, ci serviva una giocatrice d’esperienza e lei ce l’ha, credo che possa far bene e anche se arriva con due settimane di ritardo sul lavoro della squadra questo non le impedirà di essere utile alla squadra già dai primi incontri". La Cosma Vela Ancona comincerà la stagione ufficiale con la Coppa, in Sicilia insieme a Catania, Trieste, Rapallo e Cosenza dall’11 al 13 ottobre. Poi il campionato di A1.