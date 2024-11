Pallanuoto, serie A1 femminile

Terza giornata di campionato di serie A1 femminile di pallanuoto e prima trasferta per la Cosma Vela Ancona che domani pomeriggio alle 14 scende in acqua in Calabria, alla Comunale di Cosenza, per affrontare la formazione locale. Prova durissima per le neopromosse anconetane, come lo saranno tutte, in questo campionato. Le doriche di coach Milko Pace vengono da due sconfitte, quella maturata contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, nella partita del debutto, e quindi l’altra, maturata sempre in casa, sabato scorso contro la Lazio, un 7-8 che ancora brucia, anche se le cosmiche devono guardare avanti e pensare solo all’appuntamento di Cosenza, pronte a dare il meglio di sé, unica via per cercare di conquistare punti utili alla salvezza, come sottolinea coach Milko Pace: "Sabato scorso contro la Lazio abbiamo giocato la partita che mi aspettavo, gol a gol, in cui gli episodi sono stati decisivi. Abbiamo regalato loro un paio di gol in maniera molto ingenua, e nelle piccole cose, nelle ribattute, nelle seconde palle la Lazio ha dimostrato di essere più reattiva di noi – spiega il tecnico anconetano –. Troppi errori hanno condizionato la nostra prova, in generale, ma soprattutto nel quarto tempo in cui avremmo avuto tutto il tempo per recuperare. In queste partite bisogna avere un minimo di cattiveria in più. Ora ci aspetta questa lunga trasferta, e Cosenza è una trasferta scomoda per tanti motivi. Affronteremo una squadra che ha investito molto e che punta ai playoff, per noi sicuramente una partita delicata e non facile. Chiederò alle ragazze una prestazione di riscatto rispetto alla partita che abbiamo disputato sabato scorso contro la Lazio, per giocarcela a viso aperto a Cosenza facendo quello che sappiamo e facendolo nel miglior modo possibile".

g. p.