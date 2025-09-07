"Pallì" non ce l’ha fatta: "Un uomo di grandi valori"

Il Partito Comunista Portoghese dedica a Paolo Tomassoni, morto ieri a mezzogiorno a 73 anni, il proprio festival "L’Avante!", fondato nel 1976 e in corso da venerdì nella città di Amora. Anche quest’anno, infatti, Tomassoni, militante comunista da cinquant’anni, sarebbe stato uno degli ospiti più attesi in Portogallo, ma il coma in cui era precipitato nelle settimane scorse dopo essere stato colpito da ictus non glielo ha permesso.

Il sindaco di Ancona, a nome dell’amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Tomassoni, "figura molto conosciuta e stimata in città anche per il suo appassionato impegno civile e politico di decenni". Per Ruggero Giacomini, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, la morte del compagno ha prodotto "un dolore immenso che condividiamo con la compagna Loretta, i due figli, la nipotina amatissima e i parenti e amici tutti". Bandiere a lutto, continua Giacomini, "per questa che è per noi, uomini e donne del PCI di Ancona e delle Marche, di cui Paolo è stato un dirigente di primo piano, una perdita incolmabile".

"In tempi difficili come questi", prosegue lo storico, Tomassoni è stato "un combattente solido per la causa dei lavoratori, della pace e per l’uguaglianza e la libertà dei popoli", "Zio Paolo sei sempre nei nostri cuori", sono le parole di Cinzia Gagliardoni su Facebook, "un compagno come pochi, un grande altruista, generoso e sempre dalla parte dei più deboli, hai sempre lottato per i tuoi ideali, per la giustizia e la pace".

"Oltre alle battaglie politiche sempre ferme e coerente - ha dichiarato Edoardo Mentrasti, ex assessore regionale all’ambiente e ai trasporti, insieme a Tomassoni in Altra Idea di Città - voglio ricordare il suo essere aperto, simpatico e cordiale, un compagno piacevolissimo". "Una persona eccezionale, umanamente e politicamente" secondo Giancarlo Centanni, storico militante pacifista, a fianco di Tomassoni nelle manifestazioni contro la guerra.

Non era caro solo ai compagni di partito ma anche alla società civile, Tomassoni: "Io lo ricordo sempre alle iniziative per i diritti umani - ha sostenuto Paolo Pignocchi di Amnesty International, ieri alla manifestazione per la Sumud Flotilla, - la notizia della malattia e della morte è stata un duro colpo; siamo sempre stati alleati nelle nostre battaglie e sarebbe stato qui per la Palestina". Martedì i funerali.