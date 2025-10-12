’Pallonate’ contro la Figc: "No al match Italia-Israele"

La Figc regionale presa letteralmente ‘a pallonate’. "Nessuna partita con uno Stato genocida, Israele" per i Centri Sociali delle Marche. Un gesto simbolico, ma carico di significato quello inscenato ieri davanti alla sede federale di via Schiavoni, alla Baraccola. Decine di palloni che portavano addosso mani sporche di sangue, quelle attribuite alla federazione italiana gioco calcio che, secondo i manifestanti, non avrebbe fatto nulla per cancellare la partita di martedì a Udine tra Italia e Israele. A tal proposito, come è stato ricordato durante la manifestazione, potrebbero essere parecchi gli anconetani appartenenti o simpatizzanti i Centri sociali che partiranno alla volta della città friulana per manifestare. Tornando alla manifestazione di ieri, gli organizzatori hanno ribadito il concetto: "La partita della vergogna, Italia-Isarele, non si deve disputare. Israele deve essere esclusa da tutte le competizioni Uefa e Fifa". Dopo il corteo in centro giovedì scorso e la manifestazione del giorno successivo nell’area portuale, i centri sociali hanno scelto un altro aspetto della protesta, bloccando la stessa via Schiavoni nel giorno più delicato per il commercio della Baraccola. Una manifestazione riuscita in tal senso visti i disagi provocati, compreso l’ingresso e l’uscita dei calciatori dal centro sportivo ‘Paolinelli’.