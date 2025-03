Palombare e area cani: "Quelle solite promesse"

A proposito delle polemiche in Consiglio comunale sull’area cani alle Palombare, riceviamo e pubblichiamo questa nota dell’assessore Daniele Berardinelli.

"Come si può leggere nello script preso dal video facilmente accessibile online, il mio intervento ha voluto difendere il lavoro dell’assessorato e dei tecnici comunali che erano stati chiamati in causa dal consigliere interrogante: “l’amministrazione precedente aveva individuato un’area che rispondeva tecnicamente così sembrava ai crismi per la realizzazione di un’area cani in via Murri”. Difatti, avendo approfondito nei mesi scorsi la questione con l’ufficio verde ed avendo avuto come risposta il diniego alla possibilità di utilizzare quell’area, nella mia esposizione riportavo testualmente che: “ci siamo trovati diverse volte ormai con gli uffici in difficoltà per alcune promesse che erano state fatte dalla precedente amministrazione. Probabilmente io mi immagino visto che gli uffici sono gli stessi e il dirigente lo stesso, mi stupisco che siano state fatte certe promesse, comunque anche su questo approfondiremo.”

Era ed è evidente che la precedente amministrazione ha illuso i cittadini affermando cose non vere, come la possibile utilizzazione di quel terreno per una nuova area cani, mai neanche ipotizzata dagli uffici perché impossibile a realizzarsi per le norme esistenti ora ed allora. Resta l’impegno di questa amministrazione comunale a risolvere il problema area cani e, più in generale, la situazione di un quartiere che, pur rinnovato profondamente anni fa, non ha avuto la giusta attenzione da parte delle precedenti amministrazioni comunali e presenta diverse lacune, ad esempio la mancanza di un luogo di aggregazione e socializzazione, e alle quali ora stiamo cercando di trovare soluzione".