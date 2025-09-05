Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Ancona
CronacaPalombella, la frana non finisce mai: partono i lavori di consolidamento
5 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Palombella, la frana non finisce mai: partono i lavori di consolidamento

Rischio idrogeologico alla Palombella, pronti a partire i lavori di consolidamento della rupe che da Posatora scende fino alla zona...

Il punto della frana Barducci che sarà interessato dai lavori di consolidamento. C’è già il progetto esecutivo. Scavi per. 4mila metri cubi

Il punto della frana Barducci che sarà interessato dai lavori di consolidamento. C’è già il progetto esecutivo. Scavi per. 4mila metri cubi

Per approfondire:

Rischio idrogeologico alla Palombella, pronti a partire i lavori di consolidamento della rupe che da Posatora scende fino alla zona ferroviaria. Conseguenze della frana del 1982 e della necessità di rimettere mano alla rete di impianti di protezione realizzata successivamente all’evento disastroso di 43 anni fa.

I lavori principali prevedono l’asportazione degli accumuli di frana e il rimodellamento dell’area con ampliamento del vallo esistente e creazione di un argine in terra al piede, così da formare un ulteriore vallo di accumulo dei detriti di frana. A occuparsene è l’area ‘lavori pubblici’ che ha svolto tutte le pratiche propedeutiche all’avvio del cantiere, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese.

Non si tratta di lavori particolarmente complessi e in effetti dovrebbero durare al massimo due mesi, ma sono quanto mai necessari per consolidare una rupe molto delicata e a rischio cedimenti. Riassumendo le fasi dell’opera, il progetto esecutivo è stato ricevuto il 19 giugno scorso e approvato l’altro ieri. Il 30 settembre avverrà la consegna dei lavori che dovrebbero terminare verso la fine di novembre.

L’importo con cui viene finanziato il lavoro sfiora i 400mila euro. Sono previsti scavi per oltre 4mila metri cubi, di cui circa 3.600 saranno riutilizzati per un altro cantiere autorizzato a San Biagio, favorendo così l’economia circolare.

Un’ulteriore opera prevista è costituita da una barriera paramassi lunga 30 metri e alta 3 metri e mezzo in corrispondenza del cancello della chiesa, nel tratto più esposto ai potenziali crolli. Si prevede, infine, anche la sistemazione e la manutenzione delle opere di regimazione idraulica presenti costituite da una canaletta e due pozzetti.

Per l’accesso all’area verrà ripristinata la pista di cantiere utilizzata per i precedenti lavori di realizzazione della paratia di pali e del vallo soprastante, con accesso dall’area della scuola in via Flaminia 52. A causa del cantiere non sono previsti disagi per la circolazione stradale.

