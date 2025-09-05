Palombella, la frana non finisce mai: partono i lavori di consolidamento

Rischio idrogeologico alla Palombella, pronti a partire i lavori di consolidamento della rupe che da Posatora scende fino alla zona ferroviaria. Conseguenze della frana del 1982 e della necessità di rimettere mano alla rete di impianti di protezione realizzata successivamente all’evento disastroso di 43 anni fa.

I lavori principali prevedono l’asportazione degli accumuli di frana e il rimodellamento dell’area con ampliamento del vallo esistente e creazione di un argine in terra al piede, così da formare un ulteriore vallo di accumulo dei detriti di frana. A occuparsene è l’area ‘lavori pubblici’ che ha svolto tutte le pratiche propedeutiche all’avvio del cantiere, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese.

Non si tratta di lavori particolarmente complessi e in effetti dovrebbero durare al massimo due mesi, ma sono quanto mai necessari per consolidare una rupe molto delicata e a rischio cedimenti. Riassumendo le fasi dell’opera, il progetto esecutivo è stato ricevuto il 19 giugno scorso e approvato l’altro ieri. Il 30 settembre avverrà la consegna dei lavori che dovrebbero terminare verso la fine di novembre.

L’importo con cui viene finanziato il lavoro sfiora i 400mila euro. Sono previsti scavi per oltre 4mila metri cubi, di cui circa 3.600 saranno riutilizzati per un altro cantiere autorizzato a San Biagio, favorendo così l’economia circolare.

Un’ulteriore opera prevista è costituita da una barriera paramassi lunga 30 metri e alta 3 metri e mezzo in corrispondenza del cancello della chiesa, nel tratto più esposto ai potenziali crolli. Si prevede, infine, anche la sistemazione e la manutenzione delle opere di regimazione idraulica presenti costituite da una canaletta e due pozzetti.

Per l’accesso all’area verrà ripristinata la pista di cantiere utilizzata per i precedenti lavori di realizzazione della paratia di pali e del vallo soprastante, con accesso dall’area della scuola in via Flaminia 52. A causa del cantiere non sono previsti disagi per la circolazione stradale.