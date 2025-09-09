Palombella luci e ombre . La rinascita dell’ex Dreher e l’incognita dell’Angelini

Palombella e Borghetto, dal degrado dopo la frana del dicembre 1982 a zona recuperata. Tuttavia ci sono alcuni ostacoli che frenano questo cambiamento progettato, ma non ancora realizzato dalle ultime giunte comunali. Dall’ex stabilimento farmaceutico Angelini, una vera e propria iattura, alla futura autostazione del Verrocchio, in mezzo un’altra schiera di ‘ex’, dall’appalto Birra Dreher alla scuola Cinzio Benincasa (per anni poi centro di accoglienza Un tetto per tutti) fino al progetto della rotatoria propedeutica alla circolazione stradale.

C’è sicuramente fermento adesso, ma un paio di grossi punti interrogativi rischiano di spostare troppo in avanti l’obiettivo del totale recupero di questo importante pezzo di città. A ciò si aggiunge l’intervento che partirà a breve per mettere in sicurezza un tratto di collina sovrastante proprio la zona tra via Berti e il Benincasa. Partiamo dalle notizie più attuali, ossia con le sorti dell’autostazione Verrocchio il cui cantiere è fermo, per l’ennesima volta, da tempo. Ad agosto l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, aveva annunciato come settembre sarebbe stato il mese decisivo. La situazione ridotta a un bivio: "O troviamo un accordo definitivo con la ditta per riprendere i lavori e portarli a compimento in tempi certi o si scioglie il contratto e si ricomincia da capo".

Le interlocuzioni tra Comune e ditta sono in corso: "Per quanto riguarda il Verrocchio continuano gli approfondimenti tecnico legali sui documenti che si sono scambiati le parti in merito alla ripresa dei lavori" si limita a dire Tombolini aggiornando il quadro e confermando che a breve si capirà il futuro di quella che rischia di diventare una ‘incompiuta’. All’autostazione, terminal del servizio extraurbano di Ancona da e per la parte nord-ovest della provincia, andrà collegata la rotatoria, un tempo prevista davanti all’ingresso del Verrocchio e poi spostata, su parere dei tecnici, 200metri più a nord, all’altezza dell’imbocco di via Berti. La buona notizia è la fine del percorso da parte dell’ex birrificio Dreher, all’ombra del bypass del porto: "L’opera è stata consegnata, la inaugureremo dopo le elezioni" conferma sempre l’assessore con delega ai lavori pubblici. A proposito di lavori proseguono, seppur lentamente, quelli della demolizione dell’ex istituto scolastico fino al Covid centro di accoglienza per senza fissa dimora. La prima parte dell’intervento è in corso d’opera, ma di fatto lo scheletro dell’edificio è ancora al suo posto e da qualche tempo si vede poco movimento all’interno di quel cantiere. Tempo per portare a termine l’appalto ce n’è visto che la scadenza è fissata ad aprile 2026. Sulle ceneri del vecchio e malridotto edificio scolastico nascerà un’area camper il tutto integrato in una zona verde. Chiudiamo con la macchia più nera, di sicuro non attribuibile a questa giunta: l’ex Angelini. Acquistato, assieme all’area, per circa 3 milioni di euro, ai tempi della giunta Sturani, rappresenta oggi un vero e proprio fardello edilizio a cui si aggiunge anche il vincolo della soprintendenza che ne rende ancora più difficile qualsiasi intervento.