Palombella, obiettivo riqualificazione. Ex Benincasa, via alla demolizione

Passi in avanti sugli interventi alla Palombella e per l’impianto di cremazione di Tavernelle. In particolare, il Comune di Ancona ha affidato l’appalto per i lavori di demolizione del fabbricato dell’ex scuola Cinzio Benincasa di via Flaminia (ed ex struttura di accoglienza ‘Un tetto per tutti’). La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha offerto un ribasso pari al 24,33% sul prezzo posto a base di gara. L’intervento sarà finanziato con fondi frana, con un importo lordo di 990mila euro e riguarderà sia la demolizione del fabbricato esistente, sia la riqualificazione dell’area verde a monte tramite terre armate che garantiranno il sostegno del versante, su cui verranno realizzati percorsi pedonali e aree di sosta in modo tale da creare un piccolo parco urbano. Al netto delle procedure, il cantiere dovrebbe mettersi in moto entro il mese di marzo e i tempi di svolgimento dell’opera non si preannunciano particolarmente lunghi. Soltanto al termine di quella prima fase e con un progetto successivo, saranno realizzati il parcheggio a servizio del parco che sorgerà sulle ceneri del vecchio plesso scolastico e la rotatoria che sostituirà quella originariamente prevista davanti all’autostazione Verrocchio. In quella fase inoltre verranno demoliti anche un paio di altri manufatti, tra cui una casa che si trova tra l’ex scuola e un supermercato e che ospita delle famiglie da riallocare. Dovrà, inoltre, trovare un’altra sistemazione anche il mezzo dell’Arpam che funge da centralina ‘Traffico’ per la raccolta dei dati sulle polveri sottili.

Il progetto del parco si inserisce all’interno della visione complessiva dell’area che dal parco urbano di Posatora arriva fino alla Palombella. A novembre dello scorso anno la giunta aveva approvato per quest’area una variazione allo schema del Programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026. Una volta sistemati questi interventi, al netto della fine dei lavori al Verrocchio, buona parte dell’area del piede della Frana, tra Borghetto e Palombella, sarà stata recuperata; ciò include anche l’ex stabilimento birra Dreher. A mancare all’appello, a quel punto, sarà soltanto il problema più grande come dimensioni, ossia l’ennesimo ‘ex’, il rudere abbandonato dal dicembre 1982 (dopo la frana) che ospitava lo stabilimento farmaceutico Angelini. A proposito del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, da rilevare infine anche i passi avanti rapidi della struttura da realizzare all’interno del cimitero di Tavernelle: l’impianto di cremazione delle salme che ha già ricevuto il via libera dalla conferenza di servizi. La struttura, voluta fortemente dalla giunta Silvetti, costerà circa 2,5 milioni di euro e dovrebbe diventare operativa nel 2026.

p.cu.